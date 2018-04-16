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Новости Нижнего Тагила

Фанаты «Спартака» провалились под лёд в Екатеринбурге

16 апреля 2018, 08:00Добавить новость
алкоголь,город,Екатеринбург,курьезы,Свердловская область,соревнования,спорт,Урал,Спартак

В столице Урала 14 апреля несколько фанатов футбольного клуба «Спартак» провалились под лёд на городском пруду во время огненного шоу.

Вечером один из болельщиков решил проверить лёд на прочность. Как рассказали очевидцы, молодой человек практически сразу провалился под лёд. Ему на помощь бросились ещё трое человек, которые также провалились в воду.

Всё закончилось благополучно: спустя несколько минут пострадавшие выбрались на берег, передаёт «Ura.ru».

Добавим, что игра между «Уралом» и «Спартаком» состоялась днём 15 апреля. Екатеринбургский клуб одержал победу – 2:1.

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