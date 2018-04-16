Фанаты «Спартака» провалились под лёд в Екатеринбурге
16 апреля, 08:00Crazy News
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В столице Урала 14 апреля несколько фанатов футбольного клуба «Спартак» провалились под лёд на городском пруду во время огненного шоу.
Сюжеты: Екатеринбург
Вечером один из болельщиков решил проверить лёд на прочность. Как рассказали очевидцы, молодой человек практически сразу провалился под лёд. Ему на помощь бросились ещё трое человек, которые также провалились в воду.
Всё закончилось благополучно: спустя несколько минут пострадавшие выбрались на берег, передаёт «Ura.ru».
Добавим, что игра между «Уралом» и «Спартаком» состоялась днём 15 апреля. Екатеринбургский клуб одержал победу – 2:1.
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