В Екатеринбурге во время онлайн-урока включили порно-ролик
Сегодня, 09:50Crazy NewsФото: 1Mediainvest.ru
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Во время онлайн-занятия по английскому языку в екатеринбургской школе № 1 кто-то включил порно-ролик, сообщает «Новый день».
Сюжеты: Екатеринбург
Занятие проходило у шестиклассников. Педагог тут же прервала урок, а директор образовательного учреждения обратилась в полицию с просьбой установить виновных.
В департаменте образования уральской столицы рассказали, что никого из учащихся не подозревают. По их мнению, к трансляции мог подключиться сторонний пользователь, которого и просят найти правоохранителей.
Родители отметили, что занятие проходит в Zoom в незапароленной конференции. Таким образом, подключиться к трансляции мог кто угодно.
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