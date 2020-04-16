В Екатеринбурге во время онлайн-урока включили порно-ролик

Занятие проходило у шестиклассников. Педагог тут же прервала урок, а директор образовательного учреждения обратилась в полицию с просьбой установить виновных.

В департаменте образования уральской столицы рассказали, что никого из учащихся не подозревают. По их мнению, к трансляции мог подключиться сторонний пользователь, которого и просят найти правоохранителей.