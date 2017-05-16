Пенсионера-байкера с 10 тушками незаконно убитых уток задержал участковый из Североуральска

Как пишет JustMedia, в районе поселка Бокситы участковый уполномоченный во время рейда с охотоведами остановил мужчину, ехавшего без шлема на мотоцикле. Оказалось, что у пенсионера нет прав на управление данным ТС, а при осмотре мотоцикла были обнаружены 10 тушек мертвых уток и ружье.