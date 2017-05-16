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Польский блогер сравнил Нижний Тагил и Турецкий Сивас (ВИДЕО)
Сюжеты:
Нижний ТагилЕкатеринбургПригород
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Польский блогер сравнил Нижний Тагил и Турецкий Сивас (ВИДЕО)

16 мая 2017, 17:30Crazy News
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