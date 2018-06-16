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Тагильчанин купил несуществующее место на матч Египет-Уругвай в Екатеринбурге (ФОТО)
Сюжеты:
Нижний ТагилЕкатеринбургПригород
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Тагильчанин купил несуществующее место на матч Египет-Уругвай в Екатеринбурге (ФОТО)

16 июня, 16:35Crazy News
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