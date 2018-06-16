Тагильчанин купил несуществующее место на матч Египет-Уругвай в Екатеринбурге (ФОТО)

Мужчина написал о случившемся на своей странице в соцсети, выложив фотографии. Он приехал в столицу Урала на игру между Египтом и Уругваем, однако не нашел на «Екатеринбург Арене» места, указанного в его билете.

Я купил билет на матч Уругвай - Египет, а мое место не построили написал житель Нижнего Тагила.

Также тагильчанин сообщил, что его попытались обвинить в подделке билета, однако у него есть официальный паспорт болельщика, и билет он покупал в билетном центре. Кроме того, у полицейских, досматривающих болельщиков при входе на стадион, также не возникло подозрений по поводу подлинности билета.

Футбольный болельщик сообщил, что, по его подсчетам, на стадионе «Екатеринбург Арена», отсутствуют 192 места. Это места в секторах А-105 / С-105 с 15 по 26 в рядах 1 - 8.