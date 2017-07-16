Пьяный наркоман оторвал голову у памятника Ленину в Первоуральске (ВИДЕО)
16 июля 2017, 16:05Crazy News
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15 июля в районе десяти вечера от жителей Первоуральска в полицию поступило заявление о том, что у памятника Ленину в центре города отсутствует голова.
Сюжеты: Нижний Тагил, Екатеринбург
Полиции по горячим следам удалось найти похитителя головы вождя народа сообщил руководитель главка МВД по Свердловской области Валерий Горелых.
Им оказался 32-летний мужчина по имени Денис. На момент задержания, он находился в состоянии алкогольного опьянения, и не смог объяснить причину совершенного поступка. По словам следователей, Денис, помимо употребления алкоголя, принимает ещё и наркотики. По данному факту заведено административное дело, в воскресенье 16 июля мировой суд примет решение о мере пресечения для задержанного. Возможно, что Денису также будет предъявлено обвинение в вандализме, сообщает E1.ru.
Видео: E1.ru
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