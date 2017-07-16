Пьяный наркоман оторвал голову у памятника Ленину в Первоуральске (ВИДЕО)

Им оказался 32-летний мужчина по имени Денис. На момент задержания, он находился в состоянии алкогольного опьянения, и не смог объяснить причину совершенного поступка. По словам следователей, Денис, помимо употребления алкоголя, принимает ещё и наркотики. По данному факту заведено административное дело, в воскресенье 16 июля мировой суд примет решение о мере пресечения для задержанного. Возможно, что Денису также будет предъявлено обвинение в вандализме, сообщает E1.ru.