Германские власти ответили на жалобу о плохой дороге жителям омского села

В федеральной канцелярии заявили, что Ангела Меркель не может предпринимать какие-либо действия в данном случае, так как в задачи канцлера ФРГ не входит вмешательство в работу местных органов власти других стран, пишет «Город55».
Представители администрации поселения, в свою очередь, рассказали, что в 2021 году был составлен проект дороги для участия в конкурсе Минстроя. Проект прошел экспертизу и ему было выдано положительное заключение. Однако из-за того, что стоимость работ изменилась, пришлось делать перерасчет. Его администрация до сих пор не завершила.
Поэтому, по словам чиновников, реконструкция дороги по улице Дмитрия Карбышева перенесена на 2022 года. На данный момент в проект совместно с Минстроем вносятся изменения.
Напомним, обращение жители омского села записали в начале июня. Они отталкивались от того, что деревня образована русскими немцами, а местные жители имеют немецкие корни. Соответственно, можно попросить помощи у властей Германии.