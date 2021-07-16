Германские власти ответили на жалобу о плохой дороге жителям омского села

Представители администрации поселения, в свою очередь, рассказали, что в 2021 году был составлен проект дороги для участия в конкурсе Минстроя. Проект прошел экспертизу и ему было выдано положительное заключение. Однако из-за того, что стоимость работ изменилась, пришлось делать перерасчет. Его администрация до сих пор не завершила.