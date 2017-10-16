Екатеринбурженки стояли в очереди за бесплатной косметикой с 6 утра (ВИДЕО)

Очевидцы рассказали, что в воскресенье около 6 утра на парковке близ магазина выстроилась огромная очередь. Днём ранее, со слов клиентов, она была раза в два меньше. Речь даже шла о давке.



Некоторые дамы приехали мужьями и детьми. Чтобы не замёрзнуть, некоторые укутывались пледом и ждали открытия магазина. Оно, добавим, было назначено на 9:00, передаёт Ura.ru.





Видео: Ura.ru