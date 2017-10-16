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Новости Нижнего Тагила

Екатеринбурженки стояли в очереди за бесплатной косметикой с 6 утра (ВИДЕО)

16 октября 2017, 07:30Добавить новость
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В столице Урала один из парфюмерных магазинов пообещал первым 200 клиентам подарки. В связи с этим падкие на бесплатную косметику и духи женщины выстроились перед магазином с самого утра.

Очевидцы рассказали, что в воскресенье около 6 утра на парковке близ магазина выстроилась огромная очередь. Днём ранее, со слов клиентов, она была раза в два меньше. Речь даже шла о давке. 

Некоторые дамы приехали мужьями и детьми. Чтобы не замёрзнуть, некоторые укутывались пледом и ждали открытия магазина. Оно, добавим, было назначено на 9:00, передаёт Ura.ru.

Видео: Ura.ru

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