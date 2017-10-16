Екатеринбурженки стояли в очереди за бесплатной косметикой с 6 утра (ВИДЕО)

В столице Урала один из парфюмерных магазинов пообещал первым 200 клиентам подарки. В связи с этим падкие на бесплатную косметику и духи женщины выстроились перед магазином с самого утра.
Очевидцы рассказали, что в воскресенье около 6 утра на парковке близ магазина выстроилась огромная очередь. Днём ранее, со слов клиентов, она была раза в два меньше. Речь даже шла о давке.
Некоторые дамы приехали мужьями и детьми. Чтобы не замёрзнуть, некоторые укутывались пледом и ждали открытия магазина. Оно, добавим, было назначено на 9:00, передаёт Ura.ru.
Видео: Ura.ru