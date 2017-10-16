Полицейский из Каменска-Уральского прострелил себе ягодицы из охотничьего ружья

В пресс-службе регионального МВД считают, что произошедшее может оказаться несчастным случаем.



В момент инцидента у полицейского продолжался плановый отпуск. Выстрел произошел из охотничьего ружья, которое было зарегистрировано на него. В оружии была мелкая дробь, поэтому сильных повреждений силовик не получил.



Медики извлекли свинцовые шарики из его ягодиц в больнице и отправили мужчину домой на лечение.

Этот день можно назвать его вторым днем рождения. Если бы патрон был с пулей, то это могло бы закончиться трагедией - летальным исходом или тяжелым увечьем. А так сотрудник получил больше моральный вред, чем физический, -- отметил по этому поводу руководитель пресс-службы регионального МВД Валерий Горелых.



Сейчас сотрудник находится на больничном. После его возвращения на службу будет проведена проверка для определения подробностей произошедшего, пишет интернет-газета Znak.