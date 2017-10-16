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Новости Нижнего Тагила

Полицейский из Каменска-Уральского прострелил себе ягодицы из охотничьего ружья

16 октября 2017, 19:30Добавить новость
больница,курьезы,полиция,проверка,происшествие,Свердловская область,травма,Каменск-Уральский
Сотрудник отдела полиции № 24 в Каменске-Уральском выстрелил себе в ягодицы из ружья. МВД проведет проверку по факту инцидента.

В пресс-службе регионального МВД считают, что произошедшее может оказаться несчастным случаем.


В момент инцидента у полицейского продолжался плановый отпуск. Выстрел произошел из охотничьего ружья, которое было зарегистрировано на него. В оружии была мелкая дробь, поэтому сильных повреждений силовик не получил.

Медики извлекли свинцовые шарики из его ягодиц в больнице и отправили мужчину домой на лечение.

 

Этот день можно назвать его вторым днем рождения. Если бы патрон был с пулей, то это могло бы закончиться трагедией - летальным исходом или тяжелым увечьем. А так сотрудник получил больше моральный вред, чем физический, -- отметил по этому поводу руководитель пресс-службы регионального МВД Валерий Горелых.

 
Сейчас сотрудник находится на больничном. После его возвращения на службу будет проведена проверка для определения подробностей произошедшего, пишет интернет-газета Znak.

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