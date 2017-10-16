Большой медведь вышел навстречу женщине и ее сыну под Екатеринбургом (ФОТО)

15 октября, во время прогулки по лесу за Екатеринбургом, женщина со своим сыном встретила медведя.

Вместе со своим сыном Олеся поехала на природу. Они посетили несколько мест. Через какое-то время семья заехала за Исток, где был лес.

Женщина и ребенок не стали заходить далеко в лес. Они гуляли на поляне, при этом их машина была в зоне видимости. На этом месте семья провела 1,5 часа.

Как рассказала женщина сайту E1.ru, она услышал какие-то звуки, напоминающие писк зайца. Вскоре они переросли в вопли. Несмотря на подозрительные звуки, семья не ушла.

Начало темнеть. Вскоре Олеся заметила, что кто-то ходил неподалеку с ними. Сначала она подумала, что это могла быть лиса. Но затем женщина увидела, как из-за деревьев выходит большой медведь.

Недолго думая, Олеся схватила свое ребенка и побежала в сторону машины. Уже через несколько секунд семья сидела в салоне автомобиля.

Напомним, что это уже не первая встреча людей с лесным гостем за последнее время. Так, на заводе в Нижнем Тагиле также повстречали медведя.

Фото: E1.ru