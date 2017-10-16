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Новости Нижнего Тагила

Большой медведь вышел навстречу женщине и ее сыну под Екатеринбургом (ФОТО)

16 октября 2017, 11:00Добавить новость
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15 октября, во время прогулки по лесу за Екатеринбургом, женщина со своим сыном встретила медведя.

Вместе со своим сыном Олеся поехала на природу. Они посетили несколько мест. Через какое-то время семья заехала за Исток, где был лес.

 

Женщина и ребенок не стали заходить далеко в лес. Они гуляли на поляне, при этом их машина была в зоне видимости. На этом месте семья провела 1,5 часа.

 

Как рассказала женщина сайту E1.ru, она услышал какие-то звуки, напоминающие писк зайца. Вскоре они переросли в вопли. Несмотря на подозрительные звуки, семья не ушла.

 

Начало темнеть. Вскоре Олеся заметила, что кто-то ходил неподалеку с ними. Сначала она подумала, что это могла быть лиса. Но затем женщина увидела, как из-за деревьев выходит большой медведь.

 

Недолго думая, Олеся схватила свое ребенка и побежала в сторону машины. Уже через несколько секунд семья сидела в салоне автомобиля.

 

Напомним, что это уже не первая встреча людей с лесным гостем за последнее время. Так, на заводе в Нижнем Тагиле также повстречали медведя.

 

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Фото: E1.ru
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