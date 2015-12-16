Свердловский футуризм: уральский профессор построил дом в форме колец (ФОТО)

Загородный дом из золотистых колец разного диаметра построил профессор Уральской архитектурно-художественной академии Асфан Хисматуллин. Автором проекта выступил другой профессор этого вуза Михаил Матвеев, сообщает уральское онлайн-издание JustMedia. По заказу Хисматуллина архитектор спроектировал футуристичное четырехэтажное строение с круговым остеклением, зонами атриума и верандами. Жилая площадь постройки из нескольких цилиндров составила 300 кв.м.

Дом находится в поселке Становая Свердловской области — этот населенный пункт с 349 жителями расположен к востоку от Екатеринбурга. Коттедж Хисматуллина построен в лесу на берегу пруда, возведение дома началось шесть лет назад.

«В городе много офисных зданий с большим остеклением, в которые поступает много воздуха, а мы приезжаем и отдыхаем в дачных домиках-халупах. Поэтому я решил — пусть в моем доме будет много света», — цитирует Хисматуллина JustMedia.

В доме несколько спален, гостиная, спортзал и баня, во дворе обустроена зона для барбекю. Отдельные участки потолка сделаны прозрачными, чтобы обитатели могли наблюдать за звездным небом. На данный момент дом еще не полностью готов, рассказал Хисматуллин в интервью JustMedia: по словам собственника, его коттедж требует доделок. Тем не менее осенью 2015 владелец прожил в нем несколько дней, после чего поселил туда семью из Киргизии, поручив им присматривать за жилищем.

Ради коттеджа в Становой Хисматуллин отказался от переезда в Калифорнию: по словам владельца, стоимость возведения дома в Свердловской области была примерно равна цене покупки жилья в США. Когда профессор планирует переехать в кольцеобразное строение, пока неясно. В настоящее время Хисматуллин планирует устраивать по дому экскурсии для студентов архитектурных специальностей, а также включить постройку в программу по обменному туризму, пишет JustMedia.