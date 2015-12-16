Свердловский футуризм: уральский профессор построил дом в форме колец (ФОТО)
Преподаватель архитектурно-художественной академии соорудил необычный дом из нескольких цилиндров разного диаметра.
Загородный дом из золотистых колец разного диаметра построил профессор Уральской архитектурно-художественной академии Асфан Хисматуллин. Автором проекта выступил другой профессор этого вуза Михаил Матвеев, сообщает уральское онлайн-издание JustMedia. По заказу Хисматуллина архитектор спроектировал футуристичное четырехэтажное строение с круговым остеклением, зонами атриума и верандами. Жилая площадь постройки из нескольких цилиндров составила 300 кв.м.
Дом находится в поселке Становая Свердловской области — этот населенный пункт с 349 жителями расположен к востоку от Екатеринбурга. Коттедж Хисматуллина построен в лесу на берегу пруда, возведение дома началось шесть лет назад.
«В городе много офисных зданий с большим остеклением, в которые поступает много воздуха, а мы приезжаем и отдыхаем в дачных домиках-халупах. Поэтому я решил — пусть в моем доме будет много света», — цитирует Хисматуллина JustMedia.
В доме несколько спален, гостиная, спортзал и баня, во дворе обустроена зона для барбекю. Отдельные участки потолка сделаны прозрачными, чтобы обитатели могли наблюдать за звездным небом. На данный момент дом еще не полностью готов, рассказал Хисматуллин в интервью JustMedia: по словам собственника, его коттедж требует доделок. Тем не менее осенью 2015 владелец прожил в нем несколько дней, после чего поселил туда семью из Киргизии, поручив им присматривать за жилищем.
Ради коттеджа в Становой Хисматуллин отказался от переезда в Калифорнию: по словам владельца, стоимость возведения дома в Свердловской области была примерно равна цене покупки жилья в США. Когда профессор планирует переехать в кольцеобразное строение, пока неясно. В настоящее время Хисматуллин планирует устраивать по дому экскурсии для студентов архитектурных специальностей, а также включить постройку в программу по обменному туризму, пишет JustMedia.
Не исключено, что владелец необычного дома захочет сделать не только стены из натурального дерева, но и пол. В случае укладки паркета, ему понадобиться помощь мастера паркетных дел. Смотрите, можно заказать услуги такого мастера недорого на этом сайте http://denparket.ru.