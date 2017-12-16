Первый рок-концерт в трамвае пройдет 25 декабря в Нижнем Тагиле

В Нижнем Тагиле 25 декабря пройдет первый в городе концерт в салоне трамвая. Проводить уникальное мероприятие будут представители альянса музыкантов «Делай своё дело» (АД/СД).

В программе анонсированы кавер-версии на известные композиции легендарных рок-групп: «Кино», «Наутилус Помпилиус», «Чайф», «Мумий Тролль» и других.



Средства на передвижной концерт были собраны посредством краудфандинга. Добровольцы пожертвовали в общей сложности около 15 тысяч рублей на аренду трамвая, оформления салона и звука. Событие было согласовано с городской администрацией.



Трамвай будет курсировать 25 декабря с 7 часов вечера по маршруту от депо на Кушве, до Гальянки через центр и Выю. Затем музыкальный вагон отправится обратно, передает ИА «Все Новости».