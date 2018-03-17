Приложение для поиска друзей и любви появилось в соцсети «ВКонтакте»

Приложение было добавлено в каталог в первый месяц весны. Для того, чтобы анкета была видна другим людям, нужно заполнить информацию, а также добавить фотографии.



Над приложением трудилась команда независимых разработчиков. Они сделали так, что при возникновении взаимной симпатии люди могут начать общаться внутри «Знакомств».



Приложение смогут добавлять администраторы пабликов. В этом случае в приложении будут видны подписчики страницы.