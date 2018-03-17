+2
Свердловская область
Нижний Тагил
+2
вечер: +1
ночь: -11
Погода в Нижнем Тагиле на неделю
USD 0.00
EUR 0.00
Новости Нижнего Тагила

Приложение для поиска друзей и любви появилось в соцсети «ВКонтакте»

17 марта 2018, 13:30Добавить новость
интернет,Россия,сайт,знакомство,соцсети,вконтакте,приложение
В социальной сети «ВКонтакте» появилось приложение, в котором пользователи могут искать друзей и даже любовь.

Приложение было добавлено в каталог в первый месяц весны. Для того, чтобы анкета была видна другим людям, нужно заполнить информацию, а также добавить фотографии.

Над приложением трудилась команда независимых разработчиков. Они сделали так, что при возникновении взаимной симпатии люди могут начать общаться внутри «Знакомств».

Приложение смогут добавлять администраторы пабликов. В этом случае в приложении будут видны подписчики страницы.

 
© TagilCity.ru
Подписаться на новости в личных сообщениях
Сняли на фото или видео интересные происшествия или мероприятия? Произошло важное событие? Сообщите новость редакции TagilCity.ru!
Сообщить новость
Контакты редакции:
Нижний Тагил, ул. Папанина, 7
+7(3435) 499-334
метки , , , , , ,

Читайте также:

«ВКонтакте» подарит российским предпринимательницам полмиллиона рублей
8 марта, 09:00
0 0
«ВКонтакте» подарит 2,5 миллиона рублей молодым программистам
23 февраля, 09:40
0 0
Список самых востребованных для продажи наркотиков социальных сетей составлен МВД РФ
16 февраля, 08:30
0 0

Lentainform

Загрузка...
 
Показов: 27
Подписаться на новости