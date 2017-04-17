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Житель Краснотурьинска разместил огромный знак «Шипы» на свой автомобиль (ФОТО)
Сюжеты:
Нижний ТагилЕкатеринбургПригород
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Житель Краснотурьинска разместил огромный знак «Шипы» на свой автомобиль (ФОТО)

17 апреля 2017, 08:50Crazy News
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