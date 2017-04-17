Житель Краснотурьинска разместил огромный знак «Шипы» на свой автомобиль (ФОТО)
17 апреля 2017, 08:50Crazy News
Читайте TagilCity.ru в официальной группе
Следите за самыми важными новостями региона в ленте друзей
Житель Краснотурьинска решил не мелочиться и прикрепил на свой автомобиль огромный знак «Шипы», за отсутствие которого сотрудники дорожной полиции штрафуют на 500 рублей. Это привлекло внимание региональных и федеральных СМИ.
Сам автовладелец Lada Kalina заявил, что никакого политического подтекста в этом нет. Всё же он не понимает, зачем такой знак необходимо размещать на полноприводные автомобили, пишет «Вечерний Краснотурьинск».
В ГИБДД отметили, что действия уральца не противоречат правилам дорожного движения и не создают опасности на дорогах.
Читайте TagilCity.ru в официальной группе
Следите за самыми важными новостями региона в ленте друзей
Фото: Александр Сударев «Вечерний Краснотурьинск».
© TagilCity.ru
Нашли опечатку в тексте? Выделите её и нажмите ctrl+enter
Читайте TagilCity.ru в официальной группе
Следите за самыми важными новостями региона в ленте друзей