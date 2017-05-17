«Мы хмурые, как небо над Тагилом»: группа «Каста» спела песню про уральский город
17 мая 2017, 14:45Crazy NewsЕкатерина Малых
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Отечественая рэп-группа «Каста» из Ростова после 9 лет молчания выпустила новый альбом. Он вышел два дня назад, 15 мая. В одной из песен музыканты упомянули Тагил. Как относятся тагильчане к такой «популярности»?
Сюжеты: Нижний Тагил
В альбоме есть песня, которая называется «Скрепы» с такими строчками в припеве.
«От колыбели и до могилы
Мы хмурые, как небо над Тагилом.
Куда не глянь - абсурд и дебилы
А-а-а, обстановка неплоха!»
Соответствует ли взгляд со стороны на наш город в действительности - вопрос открытый.
Сам альбом не зацепил, если бы не строчки про Тагил. Но никакого негатива не испытал. Ну а что? У нас и вправду хмурое небо пояснил один из жителей Нижнего Тагила.
Ранее польский блогер опубликовал видео, на котором он сравнивает рабочий Нижний Тагил с курортным городом Сивас в Турции. А в начале 2010-х наш город попал на экраны ТНТ, после этого зародилась фраза «Тагил рулит».
© Екатерина Малых, TagilCity.ru
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