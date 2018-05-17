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Новости Нижнего Тагила

Другой человек захоронен в могиле «дятловца» Семена Золотарева в Екатеринбурге

17 мая 2018, 19:45Добавить новость
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По результатам ДНК-экспертизы, проведенной 16 мая, оказалось, что в Екатеринбурге в могиле погибшего на перевале Дятлова Семена Золотарева находится другой человек.

Захоронение находится в Екатеринбурге. Эксгумация прошла 12 мая. Проведением экспертизы занимался генетик Алексей Гарковенко. По его словам, было обнаружено 14 несовпадений на одном участке ДНК, что исключает родство человека, захороненного в могиле, с родственниками Семена Золотарева. Образцы брались у его внучатой племянницы и ее матери.

Журналистка Наталья Варсегова сообщила, что у нее есть подозрение, что с войны мог вернуться другой человек, который называл себя Семеном Золоторевым:

Путаница в его биографии начинается в послевоенные годы: он путает свои награды, представляется другим именем.

 
 В 1959 году тело Золотарева было найдено одним из последних, оно было сильно обезображено. На теле обнаружили татуировку, которую не помнили родственники Семена. Результаты ДНК-теста огласили на программе «На самом деле».

 
Валентин Дегтерев из Нижнего Тагила заявил о том, что на месте трагедии мог находиться десятый труп.

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