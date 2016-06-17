В Нижнем Тагиле не будет проведена Зимняя Олимпиада-2026: мероприятие не вошло в предвыборную программу

Об изменениях заявил Виктор Шептий, председательствующий в областном отделении единороссов. Он заявил, что прежний документ формировали не имеющие отношения к политике регионального объединения партии.

Так, нашумевший документ, в который были включены пожелания жителей и экспертов области, сейчас не актуален. Работы над ним еще ведутся.

Окончательный вариант программы, а также список кандидатов от «Единой России», будет утвержден 9 июля на региональной партийной конференции. Его ждет одобрение генерального президиума.