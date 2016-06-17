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В Нижнем Тагиле не будет проведена Зимняя Олимпиада-2026: мероприятие не вошло в предвыборную программу
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В Нижнем Тагиле не будет проведена Зимняя Олимпиада-2026: мероприятие не вошло в предвыборную программу

17 июня 2016, 14:00Crazy News
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