В Нижнем Тагиле не будет проведена Зимняя Олимпиада-2026: мероприятие не вошло в предвыборную программу
17 июня 2016, 14:00Crazy News
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Накануне «Единая Россия» проработала новые тезисы своей политической программы «Силы Урала». Оригинальная идея проведения Зимней Олимпиады-2026 в Нижнем Тагиле в предвыборный документ не попала.
Сюжеты: Нижний Тагил, Екатеринбург
Об изменениях заявил Виктор Шептий, председательствующий в областном отделении единороссов. Он заявил, что прежний документ формировали не имеющие отношения к политике регионального объединения партии.
Так, нашумевший документ, в который были включены пожелания жителей и экспертов области, сейчас не актуален. Работы над ним еще ведутся.
Окончательный вариант программы, а также список кандидатов от «Единой России», будет утвержден 9 июля на региональной партийной конференции. Его ждет одобрение генерального президиума.
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