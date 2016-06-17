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В Свердловской области из крана жительницы многоквартирного дома вылез червь длиной 30 сантиметров (ВИДЕО)
Сюжеты:
Нижний ТагилЕкатеринбургПригород
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В Свердловской области из крана жительницы многоквартирного дома вылез червь длиной 30 сантиметров (ВИДЕО)

17 июня 2016, 13:20Crazy NewsПавел Щербина
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