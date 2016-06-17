В Свердловской области из крана жительницы многоквартирного дома вылез червь длиной 30 сантиметров (ВИДЕО)

Это нечто показалось, когда я попыталась воспользоваться холодной водой. Я в шоке! Не знаю, как теперь принимать душ и купать детей! Мы испугались и выбросили этого 30-ти сантиметрового червя в унитаз. Я не знаю, опасен ли он, но его точно не должно быть в системе водоснабжения рассказала жительница дома №29 на ул. Гробова, из крана которой вылез червь.