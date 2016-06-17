В Свердловской области из крана жительницы многоквартирного дома вылез червь длиной 30 сантиметров (ВИДЕО)
Встреча с беспозвоночным животным у жительницы Верхней Туры произошла 16 июня во временном промежутке между 14 и 15 часами.
По словам свидетельницы, общая длинная животного, вылезшего из её крана, составляла около 30-ти сантиметров.
Это нечто показалось, когда я попыталась воспользоваться холодной водой. Я в шоке! Не знаю, как теперь принимать душ и купать детей! Мы испугались и выбросили этого 30-ти сантиметрового червя в унитаз. Я не знаю, опасен ли он, но его точно не должно быть в системе водоснабжения рассказала жительница дома №29 на ул. Гробова, из крана которой вылез червь.
Свидетельница засняла животное на видео. Как можно увидеть, длинный червь извивается. Его толщина сопоставима с конским волосом.
В управляющей компании, обслуживающей дом, рекомендовали обратиться в Администрацию Верхней Туры или организацию, занимающуюся водоснабжением жилых домов, поскольку они отвечают за качество поставляемой воды. Однако получить оперативный комментарий от Администрации Верхней Туры или ООО «Региональные коммунальные системы» не удалось.
© Эрик Х., TagilCity.ru