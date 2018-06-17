Аргентинец пять лет ехал на велосипеде в Россию на ЧМ-2018
17 июня, 10:00Crazy News
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Матиас Амайя из Аргентины ехал пять лет на велосипеде в Россию, чтобы попасть на чемпионат мира по футболу.
Пять лет назад аргентинец выехал из Бразилии, где проходил чемпионат мира. На велосипеде он отправился в Россию, чтобы попасть на следующий чемпионат.
Он преодолел примерно 80 тысяч километров и до прибытия в Москву побывал в нескольких других российских городах, включая Санкт-Петербург.
Добравшись до столицы, Амайя сказал, что его мечта сбылась, и поблагодарил свою семью. После окончания ЧМ-2018 33-летний аргентинец планирует отправиться домой, пишет «Подмосковье сегодня».
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