Аргентинец пять лет ехал на велосипеде в Россию на ЧМ-2018

Пять лет назад аргентинец выехал из Бразилии, где проходил чемпионат мира. На велосипеде он отправился в Россию, чтобы попасть на следующий чемпионат.

Он преодолел примерно 80 тысяч километров и до прибытия в Москву побывал в нескольких других российских городах, включая Санкт-Петербург.

Добравшись до столицы, Амайя сказал, что его мечта сбылась, и поблагодарил свою семью. После окончания ЧМ-2018 33-летний аргентинец планирует отправиться домой, пишет «Подмосковье сегодня».