Крид отправил брошенную им модель из Екатеринбурга на шоу к Бузовой (ВИДЕО)
17 июня, 09:35Crazy News
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В эфире программы «Вечерий Ургант» Егор Крид предложил победившей в «Холостяке» екатеринбурженке Дарье Клюкиной вновь отправиться на шоу.
15 июня на «Первом канале» вышла передача «Вечерний Ургант» с Егором Кридом и Тимати.
Когда зашла речь о «Холостяке», все трое решили, что Дарья Клюкина смогла бы принять участие в проекте еще раз, но только в парике и с усами, так как холостячкой в следующий раз станет Ольга Бузова.
Я бы на ее месте надел парик и реально сделал такую тему» сказал Крид.
Видео: «Первый канал»
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