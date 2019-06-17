Екатеринбург «переименовали» в «Город бесов»

Читайте TagilCity.ru в официальной группе
Следите за самыми важными новостями региона в ленте друзей
Соответствующая табличка появилась на въезде в Екатеринбург со стороны Кольцово, пишет портал Е1.
Сюжеты: Екатеринбург
Надпись «Город бесов» выполнена в едином стиле, что и остальные дорожные указатели. Появилась она утром 17 июня. Кто автор — пока неизвестно.
Первым Екатеринбург «городом бесов» назвал телеведущий Владимир Соловьев. Позже он так неоднократно высказывался о столице Урала в эфирах телеканалов и радиостанций. Данная реакция телеведущего связана с протестами у Храма-на-Драме.
Напомним, что в минувшие выходные стало известно о решении РПЦ отказаться от Театрального сквера, как от места для строительства Храма святой Екатерины.
Материалы по теме
Сообщите новость редакции TagilCity.ru! Пишите pressa@tagilcity.ru.
Звоните +7 (3435) 499-334
Нашли опечатку в тексте? Выделите её и нажмите ctrl+enter
Читайте TagilCity.ru в официальной группе
Следите за самыми важными новостями региона в ленте друзей