Екатеринбург «переименовали» в «Город бесов»

Надпись «Город бесов» выполнена в едином стиле, что и остальные дорожные указатели. Появилась она утром 17 июня. Кто автор — пока неизвестно.

Первым Екатеринбург «городом бесов» назвал телеведущий Владимир Соловьев. Позже он так неоднократно высказывался о столице Урала в эфирах телеканалов и радиостанций. Данная реакция телеведущего связана с протестами у Храма-на-Драме.