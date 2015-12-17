Студент, врач-анестезиолог и санитар организовали в Хабаровске нарколабораторию (ВИДЕО)

В начале октября этого года оперативники уголовного розыска полиции Хабаровска и их коллеги из ФСБ вышли на след изготовителей редкого на Дальнем Востоке России наркотика метамфетамина. Вскоре молодые люди были взяты с поличным с партией «порошка» при выходе из морга одной из местных больниц.

23-летний врач-интерн, анестезиолог по специальности, привлек к производству отравы своего экс-сокурсника студента Дальневосточного медицинского университета, который в недавнем прошлом был в числе призеров всероссийской Олимпиады по химии. Место под «лабораторию» предоставил еще один их знакомый, злоумышленники готовили «мет» по ночам в вентиляционной комнате морга в дальневосточной столице. Наркотики синтезировали по весьма замысловатой формуле из доступных реагентов, в бизнес организаторы вложились по-крупному: закупили даже точные приборы.