Пассажирка екатеринбургского Кольцово пыталась провезти 34 кг сырья для сыроделия
Сегодня, 20:55Crazy NewsФото: pxhere.com
Читайте TagilCity.ru в официальной группе
Следите за самыми важными новостями региона в ленте друзей
Пассажирка авиарейса из Стамбула пыталась провезти в Екатеринбург 20 пакетов со смесью для сыроварения.
Сюжеты: Екатеринбург
Сотрудники таможни изъяли у женщины 20 пакетов весом 34 кг, в которых находилась смесь для приготовления сыра.
Сначала женщина сказала, что везет продукт для одного предприятия, однако, узнав, что должна была задекларировать товар, пояснила, что сыр будет делать для собственного потребления.
Таможенники завели на женщину административное дело, пишет «ЕТВ».
Сделать TagilCity.ru основным источником в Яндекс.Новости
Материалы по теме
Сообщите новость редакции TagilCity.ru! Пишите pressa@tagilcity.ru.
Звоните +7 (3435) 499-334
Нашли опечатку в тексте? Выделите её и нажмите ctrl+enter
Читайте TagilCity.ru в официальной группе
Следите за самыми важными новостями региона в ленте друзей