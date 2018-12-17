Пассажирка екатеринбургского Кольцово пыталась провезти 34 кг сырья для сыроделия

Сотрудники таможни изъяли у женщины 20 пакетов весом 34 кг, в которых находилась смесь для приготовления сыра.

Сначала женщина сказала, что везет продукт для одного предприятия, однако, узнав, что должна была задекларировать товар, пояснила, что сыр будет делать для собственного потребления.