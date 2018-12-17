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Новый 2019 год
Почти как Пумба: минипиг похудел и ждет новых хозяев в клинике Екатеринбурга
Сюжеты:
Нижний ТагилЕкатеринбургПригород
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Почти как Пумба: минипиг похудел и ждет новых хозяев в клинике Екатеринбурга

Сегодня, 14:23Crazy NewsФото: Е1.ru
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