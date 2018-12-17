Почти как Пумба: минипиг похудел и ждет новых хозяев в клинике Екатеринбурга

Животное передано семьей, которая решила, что не сможет содержать экзотическое животное в домашних условиях.

На данный момент мини-пинга посадили на диету и помогли скинуть 2 килограмма. Базуке 2 года, и она легко поддается дрессировке. При должном уходе животное может прожить до 20 лет.