Почти как Пумба: минипиг похудел и ждет новых хозяев в клинике Екатеринбурга
Сегодня, 14:23Crazy NewsФото: Е1.ru
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Два месяца в реабилитационном центре города Екатеринбург живет мини-пинг по кличке Базука.
Животное передано семьей, которая решила, что не сможет содержать экзотическое животное в домашних условиях.
На данный момент мини-пинга посадили на диету и помогли скинуть 2 килограмма. Базуке 2 года, и она легко поддается дрессировке. При должном уходе животное может прожить до 20 лет.
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В центре сообщают, что новых хозяев будут искать уже в январе, пишет Е1.
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