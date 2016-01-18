Постоялец одной из гостиниц Нижнего Тагила сообщил о хищении у него суммы в 5 000 000 рублей

На ресепшен спустился мужчина, он сказал администраторам, что у него из номера пропало 5 миллионов рублей. У него спросили - «откуда у вас такие деньги?». Он сказал – «из банкомата». Он вызвал полицейских, те приехали и выдали ему по первое число за ложный вызов. Вроде даже штраф выписали. После того как постоялец протрезвел – он поспешил покинуть гостиницу рассказал журналисту TagilCity.ru представитель персонала гостинцы, пожелавший остаться неизвестным.

Портал TagilCity.ru заинтересовал этот инцидент. Потому было решено взять официальный комментарий у администрации горнолыжного комплекса.

Такого инцидента не было коротко ответили представители гостиницы.

Это выглядело подозрительно вдвойне. С одной стороны, возможно, руководство ГЛК «Гора Белая» руководствуется мудрым принципом сферы гостеприимства: «что происходит в Вегасе, остается в Вегасе».

Но с другой стороны, вдруг некто очень богатый решил отдохнуть в Нижнем Тагиле. Подальше от папарацци, любопытных ушей и зорких глаз, а в гостинице, где он остановился, его обобрали и выставили дураком?

Потому пришлось обратиться к полиции, чтобы выяснить, имел ли место инцидент, какая работа была проведена для установления того, были ли у мужчины деньги и куда они пропали.

Около 18:00 10 января поступил звонок на номер «02». Мужчина сообщал о том, что у него похищена сумма в 5 миллионов рублей. На место выезжала следственно-оперативная группа. В гостинице их встретил мужчина в состоянии алкогольного опьянения. Он вёл себя достаточно грубо. Проверка показала, что он не снимал никаких денежных средств через банкомат. Факт того, что у него могла быть такая сумма наличностью, тоже не нашёл своего подтверждения. Более того, на момент приезда полиции, мужчина имел задолженность за номер, в котором проживал рассказали журналистам TagilCity.ru в пресс-группе УВД.

Таким образом, версия о подпольном миллионере, ограбленном акулами гостиничного бизнеса, но проживающем в их гостинице в долг, разваливалась на глазах.

Спустя некоторое время мужчина принёс извинения и сотрудникам горнолыжного комплекса, и сотрудникам полиции. Он написал заявление о том, что просит прекратить разбирательство по делу о хищении закончили рассказ служащие пресс-группы УВД Нижнего Тагила.

Вот так, менее чем за сутки, дело о похищении нескольких миллионов было раскрыто. Однако не было ни похищения, ни миллионов, а был только не в меру загулявший на рождественских каникулах постоялец, который весьма оригинальным способом захотел решить проблему своей задолженности за номер.