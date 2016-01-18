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Шварценеггер прикинулся бомжем и лег спать под собственным памятником (ФОТО, ВИДЕО)
Сюжеты:
Нижний ТагилЕкатеринбургПригород
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Шварценеггер прикинулся бомжем и лег спать под собственным памятником (ФОТО, ВИДЕО)

18 января 2016, 08:55Crazy NewsАлександра Логинова
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