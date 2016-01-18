Шварценеггер прикинулся бомжем и лег спать под собственным памятником (ФОТО, ВИДЕО)
Звезда Голливуда и американский политик, и всемирно известный культурист и актер устроил некий перфоманс.
Звезда «Терминатора»прикинулся бомжем и разлегся под собственным памятником, предусмотрительно прихватив с собой спальный мешок. И выложил снимок в свой Инстаграм:
Как изменились времена пространно подписал странное фото актер.
Напомним, что 2,5-метровую 260-килограммовую скульптуру Арнольда Шварценеггера в образе бодибилдера установили в октябре 2014 года в Колумбусе, штат Огайо. Это копия бронзового 6-килограммового памятника, установленного ранее на родине актера в Австрии на открытии музея Шварценеггера.
Зачем прославленному у спортсмену понадобилось прикидываться бездомным? Лежа под скульптурой имени самого себя? Может 68-летний актер решил отправить миру свой месседж (послание)? К слову, Шварценеггер далеко не в первый раз чудит и разыгрывает людей. К примеру, он, прикинувшись фитнес-тренером, как ни в чем не бывало обучал случайных посетителей обычного спортзала.
Арни наклеили черные усы и надели черный парик, поэтому он больше напоминал Дэнни Трехо, нежели самого себя. И никто его сразу не узнавал.
Также Шварценеггер стоял в музее мадам Тюссо в образе своего «второго я» Терминатора.
В своем любимом гриме человека-машины он ходил и на аллею славы в Голливуде:
Что он хотел сказать своей новой выходкой?