Шварценеггер прикинулся бомжем и лег спать под собственным памятником (ФОТО, ВИДЕО)

Звезда «Терминатора»прикинулся бомжем и разлегся под собственным памятником, предусмотрительно прихватив с собой спальный мешок. И выложил снимок в свой Инстаграм:

Как изменились времена пространно подписал странное фото актер.

Напомним, что 2,5-метровую 260-килограммовую скульптуру Арнольда Шварценеггера в образе бодибилдера установили в октябре 2014 года в Колумбусе, штат Огайо. Это копия бронзового 6-килограммового памятника, установленного ранее на родине актера в Австрии на открытии музея Шварценеггера.

Зачем прославленному у спортсмену понадобилось прикидываться бездомным? Лежа под скульптурой имени самого себя? Может 68-летний актер решил отправить миру свой месседж (послание)? К слову, Шварценеггер далеко не в первый раз чудит и разыгрывает людей. К примеру, он, прикинувшись фитнес-тренером, как ни в чем не бывало обучал случайных посетителей обычного спортзала.

Арни наклеили черные усы и надели черный парик, поэтому он больше напоминал Дэнни Трехо, нежели самого себя. И никто его сразу не узнавал.

Также Шварценеггер стоял в музее мадам Тюссо в образе своего «второго я» Терминатора.

В своем любимом гриме человека-машины он ходил и на аллею славы в Голливуде: