Жительница Екатеринбурга пронесла в колонию 13 сим-карт, спрятав их внутри себя
18 января 2016, 10:15Crazy NewsMaurice
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Во время длительного свидания она передала их своему осужденному супругу.
Сюжеты: Екатеринбург
Необычную находку сделали сотрудники краснотурьинской колонии. У 32-летнего мужчины, осужденного на 9 лет, после свидания с супругой они обнаружили 13 сим-карт. Оказалось, что их передала ему жена. При досмотре запрещенную технику у нее не нашли, потому что она спрятала карты там, где сотрудники колонии не искали.
Сим-карты жена осужденного доставила на длительное свидание в естественной полости тела, - сообщили в пресс-службе ГУФСИН по Свердловской области. - По данному факту проводятся проверочные мероприятия. Изъятое вещество и материалы проверки направлены полицейским Краснотурьинска для дальнейшего принятия решения.
Гражданка может понести уголовное наказание.
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