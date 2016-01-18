Жительница Екатеринбурга пронесла в колонию 13 сим-карт, спрятав их внутри себя

Необычную находку сделали сотрудники краснотурьинской колонии. У 32-летнего мужчины, осужденного на 9 лет, после свидания с супругой они обнаружили 13 сим-карт. Оказалось, что их передала ему жена. При досмотре запрещенную технику у нее не нашли, потому что она спрятала карты там, где сотрудники колонии не искали.