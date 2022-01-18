Священник освятил купель в Екатеринбурге словами Винни Пуха

Священник освятил купель в Екатеринбурге словами Винни Пуха
Священник освятил купель в Екатеринбурге словами Винни Пуха
Сегодня, 19:27Crazy NewsФото: Pixabay
Настоятель собора в честь Успения Пресвятой Богородицы Евгений Попиченко освятил купель в Екатеринбурге, процитировав Винни Пуха.

При этом священник назвал сказочного персонажа незаслуженно забытым «богословом» двадцатого века.

Поэзия — это не то, что ты идешь и находишь, как грибы на дороге, поэзия — это то, что находит на тебя. А ты можешь только прийти и встать на это место, где тебя могут найти,процитировал знаменитого медведя Евгений Попиченко.

Дальше настоятель уже своими словами рассказал, как найти Бога в своем сердце, сообщает «Уральский Рабочий».

Напомним, что всего на территории области официально разрешены 90 купелей, из них 13 — в Екатеринбурге. В Нижнем Тагиле официально разрешено купаться в купели на Нижнетагильском пруду в районе клуба моржей спортивно-оздоровительного учреждения «Спартак».

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Екатеринбург
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