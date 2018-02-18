Кот премьера Великобритании подрался с мышеловом из МИДа (ФОТО)
18 февраля, 09:00Crazy News
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В Великобритании произошла драка между особыми котами-чиновниками. В схватке сошлись кот Ларри из офиса премьера Великобритании Терезы Мэй и кот Палмерстон из министерства иностранных дел.
Коты в очередной раз устроили разборки на Даунинг-стрит утром 17 февраля. В этот раз победа осталась за Палмерстоном. А Ларри в ходе конфликта даже потерял ошейник.
Схватку заметил местный журналист, который успел запечатлеть сцену. Фотография уже стала снимком дня в соцсетях.
Некоторые шутя сравнивают драку с Brexit: на решение проблем между ведомствами было решено отправить котов.
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Ларри, кстати, считается главным котом Великобритании. У него даже есть свой аккаунт в Twitter. Палмерстон - главный конкурент Ларри – «госслужащий кот», который остался в правительстве после ухода Джеймса Кэмерона, поскольку он не был собственностью политика, пишет «Лента».
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