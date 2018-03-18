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Новости Нижнего Тагила

Девочка появилась на свет на избирательном участке в Твери

18 марта 2018, 20:05Добавить новость
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18 марта жительница Твери родила девочку на одном из избирательных участков. Новорожденная и ее мама чувствуют себя хорошо.

Один из избирательных участков в Твери расположился в родильном доме №5. Это участок № 1204 для отдельных категорий граждан: здесь голосуют 18 членов медицинского персонала и 24 роженицы.

Участок по традиции открылся для голосования в 8 утра, а примерно в 9:30 одна из голосующих родила ребенка – девочку весом 3 110 грамм.

Новорожденная и ее мама чувствуют себя хорошо, отмечают медики. Еще двое малышей – мальчик и девочка – родились на этом участке ранним утром в день выборов, но до открытия избирательного участка, пишет Tverigrad.

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