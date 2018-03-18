Певец Кай Метов проголосовал на выборах президента в Екатеринбурге (ВИДЕО)

Певец посетил избирательный участок №1479, находящийся в здании лицея №173.



Кай Метов рассказал, что гастроли были спланированы заранее, в связи с чем сам певец и трое его музыкантов взяли открепительные через сайт госуслуг.



Избирательный участок, добавим, находится неподалеку от отеля, где остановились музыканты.



Вечером 18 марта Кай Метов уже будет давать концерт в Алапаевске, передает издание «E1.ru».