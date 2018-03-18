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Новости Нижнего Тагила

Певец Кай Метов проголосовал на выборах президента в Екатеринбурге (ВИДЕО)

18 марта 2018, 19:30Добавить новость
выборы,город,Екатеринбург,Россия,Свердловская область,певец,гастроли
В столице Урала свой голос за кандидатов в президенты РФ отдал известный певец Кай Метов. Популярный исполнитель посетил Екатеринбург перед гастрольным туром.

Певец посетил избирательный участок №1479, находящийся в здании лицея №173.

Кай Метов рассказал, что гастроли были спланированы заранее, в связи с чем сам певец и трое его музыкантов взяли открепительные через сайт госуслуг.

Избирательный участок, добавим, находится неподалеку от отеля, где остановились музыканты.

Вечером 18 марта Кай Метов уже будет давать концерт в Алапаевске, передает издание «E1.ru».

 

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