Певец Кай Метов проголосовал на выборах президента в Екатеринбурге (ВИДЕО)
18 марта, 19:30Crazy News
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В столице Урала свой голос за кандидатов в президенты РФ отдал известный певец Кай Метов. Популярный исполнитель посетил Екатеринбург перед гастрольным туром.
Сюжеты: Екатеринбург
Певец посетил избирательный участок №1479, находящийся в здании лицея №173.
Кай Метов рассказал, что гастроли были спланированы заранее, в связи с чем сам певец и трое его музыкантов взяли открепительные через сайт госуслуг.
Избирательный участок, добавим, находится неподалеку от отеля, где остановились музыканты.
Вечером 18 марта Кай Метов уже будет давать концерт в Алапаевске, передает издание «E1.ru».
Видео и фото: «E1.ru»
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