11-летний тагильчанин получил подарок от сборной России по футболу

Ваня Курынов написал в письме, что всегда болеет за сборную России. Его любимыми игроками являются Игорь Акинфеев и Андрей Лунёв. В подарок он попросил футболистов прислать ему памятные спортивные атрибуты.



Мальчику вручили перчатки и спортивную кофту с автографами его любимых игроков сборной России. У Вани есть брат.



Добавим, что по итогам конкурса футболисты исполнят 121 мечту. Сбор писем проводился еще в 2017 году. Российские ребята просят сборную исполнить самые разные желания: от подарков с автографами до помощи в реабилитации и лечении.