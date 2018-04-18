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Новости Нижнего Тагила

11-летний тагильчанин получил подарок от сборной России по футболу

18 апреля 2018, 21:05Добавить новость
конкурс,Нижний Тагил,победа,Россия,Свердловская область,спорт,футбол
11-летний тагильчанин, вышедший в финал конкурса сборной России по футболу «Детские мечты», получил в подарок вратарские перчатки и кофту от любимых футболистов.

Ваня Курынов написал в письме, что всегда болеет за сборную России. Его любимыми игроками являются Игорь Акинфеев и Андрей Лунёв. В подарок он попросил футболистов прислать ему памятные спортивные атрибуты.

Мальчику вручили перчатки и спортивную кофту с автографами его любимых игроков сборной России. У Вани есть брат.

Добавим, что по итогам конкурса футболисты исполнят 121 мечту. Сбор писем проводился еще в 2017 году. Российские ребята просят сборную исполнить самые разные желания: от подарков с автографами до помощи в реабилитации и лечении.

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