Нижний Тагил попал на «Карту ненависти» из-за преступлений против геев (ФОТО)

На карте отмечены города, где были зафиксированы преступления против лиц с нетрадиционной сексуальной ориентацией. Источниками послужили публикации в СМИ с 2011 по 2016 годы.

В Нижнем Тагиле, по данным этой карты, зарегистрировано одно преступление - применение насилие против гея в июне 2016 года.

Однако, как считают тагильчане, подобные преступления просто редко фиксируются - а на самом деле их гораздо больше.

Многие представители ЛГБТ-сообщества становятся жертвами, однако не торопятся заявлять об этом - по своим причинам. Я знаю человека, на которого напали пьяные хулиганы прямо в центре города, однако он не стал обращаться в полицию - ему неприятно говорить об этом рассказывает TagilCity.ru тагильчанка Мария.

Неуверенность в необходимости афиширования своей нетрадиционной сексуальной ориентации высказали ранее и представители ЛГБТ-сообщества в Нижнем Тагиле: они не одобрили идею проведения в городе гей-парада.

Данную карту составила Лаборатория исследования сексуальности.