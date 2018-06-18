Игуменья монастыря в Ярославской области ищет личного повара для сервировки VIP стола

Информацию о поиске личного повара для игуменьи поместил в интернете дьякон Андрей Кураев, сославшись на размещение вакансии на нескольких специализированных ресурсах.

Священнослужитель отметил:

Интересно, а сколько платит эта игуменья своим крепостным попам?

Как сообщают «Новые Известия», соискатель обязательно должен иметь профильное образование и опыт работы не менее 10 лет. Размер зарплаты – 50-90 тысяч рублей в месяц, соискателю предоставляется возможность устройства детей в школу рядом с местом работы, а также повар сможет бесплатно питаться.

Соискатель должен уметь сервировать стол для VIP персон, а также готовить и сервировать завтрак, обед и ужин для одной персоны и ее гостей.

Также указано, что повар должен проживать на территории монастыря, работа – в режиме полной занятости.