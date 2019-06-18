Екатеринбург из «Города бесов» превратился в «Город храбрых»

Первая табличка, появившаяся на въезде со стороны Кольцово, была демонтирована дорожниками по предписанию ГИБДД. В Госавтоинспекции пояснили, что самовольная установка дорожных знаков наказывается штрафом в размере 10 тысяч рублей.

На ситуацию на своей странице в соцсети отреагировал губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев. Он написал, что знает, откуда взялась фраза про «Город бесов» и предложил свердловчанам на нее не отвечать, а назвать Екатеринбург «Городом храбрых».