Екатеринбург из «Города бесов» превратился в «Город храбрых»

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Второй раз за два дня Екатеринбург «изменил название». Вчера на въезде в город появилась надпись «Город бесов», 18 июня горожане увидели новую табличку — «Город храбрых», пишет Ура.ру.
Сюжеты: Екатеринбург
Первая табличка, появившаяся на въезде со стороны Кольцово, была демонтирована дорожниками по предписанию ГИБДД. В Госавтоинспекции пояснили, что самовольная установка дорожных знаков наказывается штрафом в размере 10 тысяч рублей.
На ситуацию на своей странице в соцсети отреагировал губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев. Он написал, что знает, откуда взялась фраза про «Город бесов» и предложил свердловчанам на нее не отвечать, а назвать Екатеринбург «Городом храбрых».
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