Должник из Асбеста пытался скрыть от ареста автомобиль во дворе рядом со зданием УФССП

Установлено, что владелец автомобиля задолжал физическому лицу почти три миллиона рублей. В целях обеспечения обязательств должника по выплате долга было принято решение наложить арест на находящийся у него в собственности автомобиль марки BMW.

На приеме у судебного пристава мужчина пояснил, что передать на хранение автомобиль не может, так как ТС не на ходу и находится в Екатеринбурге.

Судебные приставы провели проверку и установили, что пока должник сидит у них в кабинете, его машина припаркована в соседнем дворе. Машина была изъята и передана на хранение специализированной организации.