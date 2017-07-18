Эпатаж или образ жизни? Мужчина в арабской одежде и странным предметом в руке напугал жителей Нижнего Тагила (ФОТО)

Молодой человек был одет в арабское платье кандура. Голову покрывал платок-гутра. Непривычная одежда вызывала интерес прохожих. По словам горожан, было заметно, что молодому человеку нравится обращать на себя внимание.

Некоторые люди смотрели настороженно: в руке у мужчины был странный предмет, который жители города могли принять за пульт взрывного устройства. Помимо нетипичного для Нижнего Тагила костюма, внимание привлекал серый, обмотанный проводами кусок пластика. На деле предмет оказался портативным аккумулятором для телефона.

Молодой человек согласился пообщаться с журналистом TagilCity.ru. Он рассказал, что зовут его Иван, проживает он в городе Нижний Тагил, и в летний солнечный день ему комфортно гулять по городу в такой одежде.

Красивая же одежда? Красивая. Вот и хожу рассказал мужчина.

В разговоре Иван пояснил, что работает на шахте, а белая одежда – его жизненная позиция в противовес шахтерским будням под землей.

Я на шахте работаю. Мы, шахтеры, всегда под землей, всегда черные. А когда вылезаем на поверхность, хочется одеться во все белое. Люди по-разному реагируют. Кто-то смеется, кто-то пугается, кто-то вызывает полицию пояснил Иван.