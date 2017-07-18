Еще не террорист, но уже хулиган. Гулявший по Нижнему Тагилу мужчина в арабской одежде был разоблачен (ФОТО)

Молодого человека в необычной для Нижнего Тагила одежде наблюдали жители города утром 18 июля. Мужчина в белой арабской кандуре гулял по городу, чем вызывал недоумение и даже испуг у прохожих горожан.

Как выяснилось, своим внешним видом молодой человек хотел привлечь внимание работодателя. Утром 18 июля он появился в таком виде у руководства предприятия, где работал до сегодняшнего дня. Накануне молодой человек был уволен.

Сотрудники предприятия вызвали полицию. Мужчина был доставлен в отделение в Нижнем Тагиле.

Молодой человек явился на градообразующее предприятие города Нижнего Тагила. Накануне он был уволен. На вахте мужчину не пропустили, так как он находился в состоянии алкогольного опьянения. Поскольку самостоятельно покинуть помещение он не хотел, сотрудники предприятия позвонили в полицию. Прибывший наряд забрал дебошира. Здесь его опросили и отпустили, поскольку оснований для его задержания не было сообщает источник TagilCity.ru в правоохранительных органах.

Нарядный молодой человек вышел из отделения и отправился на прогулку по городу. Именно в районе ул.Островского, неподалеку от Ленинского районного отдела полиции, и видели его жители Нижнего Тагила.