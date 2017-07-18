Создатели мультсериала «Барбоскины» судятся с предпринимателями Свердловской области
18 июля 2017, 10:30Crazy News
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56 исков о незаконном использовании товарного знака предпринимателями УрФО направили в суд создатели мультсериала «Барбоскины».
Иски поданы в основном к предпринимателям из небольших населенных пунктов. Лидером по количеству предъявленных исков в УрФО стала Свердловская область. В настоящий момент зарегистрировано 25 заявлений.
Размер исковых претензий варьируется от 40 до 80 тыс. руб., пишет Коммерсант.
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