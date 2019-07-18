Депутат Госдумы Ионин на странице Леди Гаги начал принимать жалобы от свердловчан
Сегодня, 13:14Crazy NewsФото: Личная страница Facebook Дмитрия Ионина
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Депутат Госдумы от Свердловской области Дмитрий Ионин на своей странице в соцсети рассказал, что начал «прием граждан» в комментариях к посту Леди Гаги.
Дело в том, что в интернете проходит своеобразный флешмоб в поддержку знаменитой певицы. Сообщается, что Леди Гагу бросил актер Брэдли Купер, он ушел к российской модели. Россияне решили поддержать исполнительницу и начали оставлять комментарии под ее постами в соцсети. К акции решил присоединиться Дмитрий Ионин.
Депутат оставил шуточный комментарий, а через некоторое время получил на него ответ от свердловчанки с просьбой помочь ей решить проблему дольщиков ЖК «Калиновски».
Сила ГагаГрама помогает решить проблемы ЖКХ на Эльмаше,написал Ионин.
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