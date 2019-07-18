Депутат Госдумы Ионин на странице Леди Гаги начал принимать жалобы от свердловчан

Дело в том, что в интернете проходит своеобразный флешмоб в поддержку знаменитой певицы. Сообщается, что Леди Гагу бросил актер Брэдли Купер, он ушел к российской модели. Россияне решили поддержать исполнительницу и начали оставлять комментарии под ее постами в соцсети. К акции решил присоединиться Дмитрий Ионин.