В Екатеринбурге женщина прятала в квартире 10 кошек и 15 собак

Свердловчанка получила квартиру по договору соцнайма, однако отказывалась пускать в жилье наймодателя. Тогда он вынужден был обратиться в суд. Однако судебным приставам женщина также отказалась отпирать дверь. Им пришлось пойти на хитрость и проникнуть в жилье под видом водопроводчиков.