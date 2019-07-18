В Екатеринбурге женщина прятала в квартире 10 кошек и 15 собак

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Судебные приставы Екатеринбурга под видом сантехников попали в квартиру, где женщина прятала 25 животных, пишет портал Е1.
Сюжеты: Екатеринбург
Свердловчанка получила квартиру по договору соцнайма, однако отказывалась пускать в жилье наймодателя. Тогда он вынужден был обратиться в суд. Однако судебным приставам женщина также отказалась отпирать дверь. Им пришлось пойти на хитрость и проникнуть в жилье под видом водопроводчиков.
В квартире обнаружились 10 кошек и 15 собак. Как поступят наймодатели с четвероногими — неизвестно. Соседи на запах или шум не жаловались.
Ранее в Нижнем Тагиле на улице Пархоменко в одной из пятиэтажек сотрудники полиции обнаружили 10 ненужных элитных кошек.
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