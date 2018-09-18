Жители Каменска-Уральского увидели НЛО в небе над городом

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Жители Каменска-Уральского стали свидетелями появления в небе над городом неопознанного летающего объекта. Через 2 минуты объект покинул зону видимости, но успел попасть на видеозаписи очевидцев.
16 сентября примерно в 21:16 в небе над Каменском-Уральским местные жители наблюдали полёт яркого неизвестного объекта. В течение 2 минут он летал над городом, а потом исчез. Как сообщают очевидцы, объект двигался очень медленно, поэтому на имеющемся видео его скорость увеличили в 2 раза.
Видео
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Видео: © URA.RU
Как сообщает URA.ru, астрономы предположили, что объект является светом прожектора самолёта.
Похоже на свет прожектора самолёта, но затрудняюсь ответить, так как обычно самолёты летают по одному маршруту и такие явления в этой части неба должны повторяться,заметил астроном УрФУ Владилен Санакоев.
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