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Жители Каменска-Уральского увидели НЛО в небе над городом
Сюжеты:
Нижний ТагилЕкатеринбургПригород
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Жители Каменска-Уральского увидели НЛО в небе над городом

Сегодня, 08:00Crazy News
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