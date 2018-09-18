Жители Каменска-Уральского увидели НЛО в небе над городом

16 сентября примерно в 21:16 в небе над Каменском-Уральским местные жители наблюдали полёт яркого неизвестного объекта. В течение 2 минут он летал над городом, а потом исчез. Как сообщают очевидцы, объект двигался очень медленно, поэтому на имеющемся видео его скорость увеличили в 2 раза.