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Новости Нижнего Тагила

УК в Берёзовском ввела плату за дождь и снег (ФОТО)

18 октября 2017, 09:00Добавить новость
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В Берёзовском управляющая компания ООО УК «ЖКХ-холдинг» выставила жителям счёт за сточные воды. Новая графа, появившаяся в квитанциях, возмутила жильцов.

«Отведение сточных вод на содержание общего имущества» – именно так звучит статья расходов. Один из жителей порядка трёх месяцев ждал ответа на вопрос, по какой причине сделали такое сомнительное нововведение, передает Ura.ru. При личной встрече представители УК заявили ему, что это плата за осадки, т.е. дожди, снег и водосточные трубы, которые эти осадки выводят.

Ежемесячная плата насчитывается по-разному. Одной семье пришло 37 рублей 61 копейку, другой в два раза больше, причём в первой проживает больше человек, чем во второй. Порядок расчета в УК также не могли объяснить.

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Фото: Ura.ru

 

Комментарий в управляющей организации получить не удалось, пишет Ura.ru.

 
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