УК в Берёзовском ввела плату за дождь и снег (ФОТО)

«Отведение сточных вод на содержание общего имущества» – именно так звучит статья расходов. Один из жителей порядка трёх месяцев ждал ответа на вопрос, по какой причине сделали такое сомнительное нововведение, передает Ura.ru. При личной встрече представители УК заявили ему, что это плата за осадки, т.е. дожди, снег и водосточные трубы, которые эти осадки выводят.



Ежемесячная плата насчитывается по-разному. Одной семье пришло 37 рублей 61 копейку, другой в два раза больше, причём в первой проживает больше человек, чем во второй. Порядок расчета в УК также не могли объяснить.





Комментарий в управляющей организации получить не удалось, пишет Ura.ru.