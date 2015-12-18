На Урале второй раз за неделю украли новогоднюю елку с игрушками (ВИДЕО)
В Североуральске елку похитили в ночь с 15 на 16 декабря, ранее аналогичная кража была совершена в Тюменской области.
В Североуральске (Свердловская область) двое неизвестных мужчин похитили новогоднюю елку с игрушками, установленную у здания торгового дома. Об этом ТАСС сообщил один из арендаторов помещения Станислав Булгаков.
Устанавливая елку у здания торгового дома, администрация даже предположить не могла, что кто-то захочет ее украсть. Ее стоимость вместе с игрушками чуть больше 3 тыс. рублей, поэтому обращаться в полицию мы, скорее всего, не будем. Город у нас небольшой, надеюсь, что похитители найдутся сами сказал он.
По словам Булгакова, елку похитили в ночь с 15 на 16 декабря.
В Тюменской области 11 декабря было возбуждено уголовное дело по факту кражи новогодней елки с игрушками. Тогда в полицию поступило заявление от женщины о том, что из ее квартиры пропала упаковка с искусственной елкой и новогодними игрушками. Накануне к ней приходил молодой человек, после визита которого и была обнаружена пропажа. Похититель елки был задержан «по горячим следам». Свою вину он признал и сказал, что взял елку для личных целей.