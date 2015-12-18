На Урале второй раз за неделю украли новогоднюю елку с игрушками (ВИДЕО)

В Североуральске (Свердловская область) двое неизвестных мужчин похитили новогоднюю елку с игрушками, установленную у здания торгового дома. Об этом ТАСС сообщил один из арендаторов помещения Станислав Булгаков.

Устанавливая елку у здания торгового дома, администрация даже предположить не могла, что кто-то захочет ее украсть. Ее стоимость вместе с игрушками чуть больше 3 тыс. рублей, поэтому обращаться в полицию мы, скорее всего, не будем. Город у нас небольшой, надеюсь, что похитители найдутся сами сказал он.

По словам Булгакова, елку похитили в ночь с 15 на 16 декабря.