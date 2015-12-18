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В бой идут одни старики: в Екатеринбурге студенты набрали пенсионеров для борьбы с Галактической Империей (ВИДЕО)
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В бой идут одни старики: в Екатеринбурге студенты набрали пенсионеров для борьбы с Галактической Империей (ВИДЕО)

18 декабря 2015, 10:35Crazy NewsДенис Таратонов
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