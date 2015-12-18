В бой идут одни старики: в Екатеринбурге студенты набрали пенсионеров для борьбы с Галактической Империей (ВИДЕО)
Накануне выхода новой части фильма «Звёздные войны», екатеринбургские студенты-горняки вышли на улицы города, чтобы проверить готовность города к этому событию. Свои похождения ребята записали на камеру. В конце ролика они предлагали прохожим примерить на себя роль джедая, вооружившись световым мечом.
Особый интерес к мероприятию проявили пенсионеры. Два десятка пожилых людей «записались» в армию Республики и выразили готовность освоить новое для них «оружие». Кроме этого, студенты пытались купить крупную партию световых мечей в магазине электроники, искали в кассах билет до Татуина и устраивали поединки прямо на улицах города. Одним словом — развлекались, как могли.
Екатеринбуржцы к деятельности студентов отнеслись спокойно, хотя и не все их поняли. Полицейский, дежурящий у полпредства, вежливо попросил ребят не сражаться у входа, а в авиакассах даже хотели вызвать милицию.
Тем не менее, юношам не пришлось звонить домой из отделения полиции и объяснять родителям, что они там делают. Как отмечают сами ребята — город к премьере оказался готов.
© Денис Таратонов, TagilCity.ru