Затонувший под Екатеринбургом экскаватор спас танк

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Экскаватор, который утонул в озере во время строительства трамвайной линии Екатеринбург — Верхняя Пышма, пришлось доставать с помощью танка. Об этом пишет Ура.ру.
Сюжеты: Екатеринбург
Один из утонувших экскаваторов удалось вытащить, однако со вторым возникли трудности. Технику у военных заказала компания ПСК «Базис», которая вела строительство.
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На место была отправлена инженерная машина БРЭМ-1, пояснили в пресс-службе ЦВО.
Два экскаватора утонули в озере Лебяжье 13 декабря. Одна машина начала тонуть, а при помощи второй ее пытались вытащить. В итоге оба экскаватора утонули. Для того, чтобы вытащить их, было принято решение откачать воду.
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