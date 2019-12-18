Затонувший под Екатеринбургом экскаватор спас танк

Один из утонувших экскаваторов удалось вытащить, однако со вторым возникли трудности. Технику у военных заказала компания ПСК «Базис», которая вела строительство.

Два экскаватора утонули в озере Лебяжье 13 декабря. Одна машина начала тонуть, а при помощи второй ее пытались вытащить. В итоге оба экскаватора утонули. Для того, чтобы вытащить их, было принято решение откачать воду.