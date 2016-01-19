В Первоуральске сотрудник колонии обманул заключенного, пообещав ему свободу за 30 тысяч
19 января 2016, 18:50Crazy NewsАлександра Логинова
Читайте TagilCity.ru в официальной группе
Следите за самыми важными новостями региона в ленте друзей
В итоге его самого приговорили к условному сроку.
В Первоуральске на скамье подсудимых оказался заместитель начальника Исправительной колонии №55. Он обвинялся в покушении на мошенничество.
Он ввел в заблуждение осужденного, отбывавшего наказание в колонии, пообещав ему освобождение из колонии, - сообщили в прокуратуре Свердловской области. - При этом он сообщил заведомо ложные сведения о том, что он в силу занимаемой должности способствовал пересмотру приговора и смягчению наказания, за что попросил осужденного передать ему денежные средства в сумме 30 тысяч рублей.
Вскоре правда вскрылась и замначальника колонии задержали. Его приговорили к 1 году 7 месяцам условного лишения свободы, а также штрафу - 70 тысяч рублей.
Нашли опечатку в тексте? Выделите её и нажмите ctrl+enter
Читайте TagilCity.ru в официальной группе
Следите за самыми важными новостями региона в ленте друзей