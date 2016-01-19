В Первоуральске сотрудник колонии обманул заключенного, пообещав ему свободу за 30 тысяч

Он ввел в заблуждение осужденного, отбывавшего наказание в колонии, пообещав ему освобождение из колонии, - сообщили в прокуратуре Свердловской области. - При этом он сообщил заведомо ложные сведения о том, что он в силу занимаемой должности способствовал пересмотру приговора и смягчению наказания, за что попросил осужденного передать ему денежные средства в сумме 30 тысяч рублей.