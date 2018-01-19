Песец подкрался к норильскому рыбаку и съел его улов (ВИДЕО)

Рыбак из Норильска разместил в интернете видео с голодным песцом, на котором животное пытается достать из лунки рыбу.

Мужчина сначала отчитывает зверька и окриками не дает песцу схватить рыбу.

Рыбак называет его наглецом и, в конце концов, дает проголодавшемуся животному возможность достать и съесть мойву.

Мужчина добавляет, что песец заслужил награду за фокус.