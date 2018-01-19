Песец подкрался к норильскому рыбаку и съел его улов (ВИДЕО)
19 января, 10:30Crazy News
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Житель Норильска снял на видео песца, который не испугался человека и съел его рыбу.
Рыбак из Норильска разместил в интернете видео с голодным песцом, на котором животное пытается достать из лунки рыбу.
Мужчина сначала отчитывает зверька и окриками не дает песцу схватить рыбу.
Рыбак называет его наглецом и, в конце концов, дает проголодавшемуся животному возможность достать и съесть мойву.
Мужчина добавляет, что песец заслужил награду за фокус.
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